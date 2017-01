MDR 12:30 bis 14:00 Drama Der kalte Himmel D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In den Augen der Ärzte der Münchener Psychiatrie gilt Felix als geisteskrank. Mit dieser Diagnose will seine Mutter Marie sich aber nicht abfinden. Die Hopfenbäuerin reist nach Berlin, wo der progressive Psychiater Dr. Cromer dem Jungen helfen will. Die kostspielige Therapie muss Marie allerdings selbst bezahlen. Während sie in eine Wohngemeinschaft zieht und sich als Bedienung in einem Striplokal durchschlägt, droht ihre Ehe zu zerbrechen. Auch die ärztliche Diagnose ist ernüchternd: Der Junge leidet an einer autistischen Störung und wird in seiner Entwicklung immer ein Außenseiter bleiben. Dr. Cromer hat aber noch mehr herausgefunden: Felix ist ein mathematisches Genie. - Christine Neubauer glänzt als tatkräftige Mutter, die zur Rettung ihres autistischen Kindes alle Register zieht. Die Zwillinge Marc und Eric Hermann spielen abwechselnd den kleinen Felix, der in einer ganz eigenen Welt lebt. Mit Marcus Mittermeier, Michael Lerchenberg, Heinz-Josef Braun, Dietrich Hollinderbäumer und Tim Bergmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Marie Moosbacher) Eric Hermann (Felix Moosbacher) Marc Hermann (Felix Moosbacher) Tim Bergmann (Dr. Niklas Cromer) Marcus Mittermeier (Paul Moosbacher) Natascha Paulick (Alex Brunner) Monika Baumgartner (Elisabeth Moosbacher) Originaltitel: Der kalte Himmel Regie: Johannes Fabrick Drehbuch: Andrea Stoll Kamera: Stefan Unterberger Musik: Dieter Schleip