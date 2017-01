Disney Cinemagic 12:00 bis 13:15 Trickfilm Bernard und Bianca im Känguruhland USA 1990 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der mutige, kleine Cody (deutsche Stimme: André Schmitzdorf) kommt dem Wilderer McLeach (Helmut Krauss) immer wieder in die Quere. Gemeinsam mit seiner Gefährtin, der Eidechse Joanna, macht dieser im australischen Outback auf alles Jagd, was ihm vor die Flinte kommt. Als Cody den goldenen Adler Marahute aus einer Falle des Jägers befreit, wird er selbst gefangen genommen und in das Versteck des Gauners verschleppt. Er soll den Bösewicht zum Adlernest führen, wo sich Marahute mit seiner Brut versteckt hält. Die tierischen Freund von Cody benachrichtigen die Rettungshilfsvereinigung, die Bernard (Wolfgang Ziffer) und Bianca (Monica Bielenstein) nach Australien schickt, um den Jungen zu befreien und dem Schurken McLeach das Handwerk zu legen... Es handelt sich um den 29. abendfüllenden Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Wolfgang Ziffer (Bernard) Monica Bielenstein (Bianca) Joachim Kemmer (Wilbur) Joachim Kaps (Jake) Originaltitel: The Rescuers Down Under Regie: Hendel Butoy, Mike Gabriel Drehbuch: Jim Cox, Karey Kirkpatrick, Byron Simpson, Joe Ranft Musik: Bruce Broughton