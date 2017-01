History 00:00 bis 00:25 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Ryans Geheimnis USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ryan arbeitet an einem Geheimprojekt für den Chopper-Laden "Bones Legacy", während Mike und Roli es mit einem Chevy Impala zu tun haben, der dem Begriff "Lowrider" eine völlig neue Bedeutung verleiht. Danny sieht sich einen Plymouth Satellite Sebring an, hat aber Schwierigkeiten, das Geschäft abzuschließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12