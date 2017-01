History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Das Ungeheuer vom See USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das Monster von Loch Ness kann gegen "Ilie" einpacken. Geschichten über das Monster vom Iliamna Lake gibt es seit Jahrhunderten. Im größten See Alaskas hat eine menschenscheue Kreatur viel Platz, um sich zu verstecken. Nachdem kürzlich ein Kajakfahrer verschwunden ist und der Fall noch nicht aufgeklärt wurde, glauben einige, dass "Ilie" nun auch Menschen angreift. Das Team versucht, das Monster zu finden und ein für alle mal zu klären, ob es wirklich existiert oder nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16