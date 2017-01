History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Auf den Spuren der Aliens Rätsel um Loch Ness USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das Ungeheuer von Loch Ness zählt zu den bekanntesten Mysterien der Welt. Doch auch andere Kulturen berichten von Erscheinungen. Handelt es sich dabei um Skelette von Dinosauriern oder gibt es möglicherweise übernatürliche Ursachen? Eine weitere Theorie vermutet, dass die Sichtung dieser Ungeheuer ein Blick in die Vergangenheit sei, die durch eine Störung im Raum-Zeit-Kontinuum verursacht wurde. Giorgio Tsoukalos reist von den schottischen Highlands an den Lake Champlain in Vermont, wo es ebenfalls ein Seeungeheuer geben soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giorgio Tsoukalos (Himself - Host) Originaltitel: In Search of Aliens Musik: Gerry Moffett Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 251 Min. Der Dennis Show

Show

RTL II 00:20 bis 01:15

Seit 51 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 41 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:35 bis 02:08

Seit 36 Min.