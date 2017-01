NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Brüder D 2014 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Polizisten David Förster und Anne Peters werden zu einem Notruf geschickt, ein Mann fühlt sich bedroht. Der Einsatz eskaliert, Anne wird dabei lebensgefährlich verletzt. Als Inga Lürsen und Stedefreund eintreffen, sind David und der Mann verschwunden. Indizien deuten darauf hin, dass der Mann ermordet worden ist. Die Bremer Hauptkommissare finden heraus, dass David und Anne unvermutet die Aktivitäten eines kriminellen Clans gestört haben. Als David wieder auftaucht, weicht er den Fragen zum Tathergang aus. Hat der Clan etwas gegen ihn in der Hand? Die Hauptkommissare geraten in ein Netz aus Gewalt und Drohungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Postel (Hauptkommissarin Inga Lürsen) Oliver Mommsen (Hauptkommissar Stedefreund) Camilla Renschke (Helen Reinders) Matthias Brenner (Dr. Katzmann) Christoph Letkowski (David Förster) Dar Salim (Hassan Nidal) Matthias Weidenhöfer (Mesut Sömnez "Sunny") Originaltitel: Tatort Regie: Florian Baxmeyer Drehbuch: Wilfried Huismann, Dagmar Gabler Kamera: Marcus Kanter Musik: Stefan Hansen