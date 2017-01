NDR 20:15 bis 21:15 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Spezial: Herzdiagnostik - CT statt Katheter / Thema der Woche: Stromschlag gegen Depression - Elektrokrampftherapie D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken Spezial Herzdiagnostik: CT statt Katheter In Deutschland werden jedes Jahr fast eine Million Untersuchungen mit dem Herzkatheter durchgeführt. Bei untypischen Brustschmerzen und dem Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit gibt es aber auch eine Alternative bei der Diagnosefindung: Aufnahmen mithilfe des Computertomografen. Der Unterschied ist, dass die Untersuchung im CT nicht invasiv erfolgt, also kein operativer Eingriff ist. Sie birgt deshalb auch geringere Risiken. Neue Studien kommen zu der Ansicht, dass sich der Computertomograf dazu eignet, schonend und zuverlässig eine koronare Herzkrankheit (KHK) bei Patienten mit untypischen Brustschmerzen auszuschließen. Bisher wurden sie oftmals zur Herzkatheteruntersuchung überwiesen und mussten deshalb unnötige Risiken auf sich nehmen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Stromschlag gegen Depression: Elektrokrampftherapie Bei einer schweren Depression kann eine Therapie mit kontrollierten Stromstößen wirksam sein, wenn die psychotherapeutischen und medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten beim Patienten ausgeschöpft sind. Forscher haben herausgefunden, dass die elektrische Stimulation bei Menschen mit chronischer Depression offenbar neues Nervenwachstum im Gehirn anregt und so den Verlauf der Krankheit positiv beeinflusst. Das künstlich herbeigeführte "Gewitter" im Gehirn verläuft schonend unter Narkose und dauert nur wenige Sekunden. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite