Kinowelt 20:15 bis 21:50 Horrorfilm Planet Terror USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein biologisches Experiment geht schief und fortan treibt eine Horde Zombies ihr Unwesen. Bekämpft werden sie von er Gruppe rebellischer, bewaffneter Jungs und Mädels auf Motorrädern, die versuchen, den Monstern das "Un-Tot-Sein" schwer zu machen. Vor allem die Hauptprotagonistin - eine sexy Schönheit mit einer Maschinengewehr-Beinprothese - verbreitet Angst und Schrecken unter den menschenfressenden Ungeheuern. Robert Rodriguez' actiongeladenes Gegenstück zu Quentin Tarantinos "Death Proof - Todsicher" enthält mehrere Anspielungen auf diesen anderen Teil des GRINDHOUSE Double Features: - In einem Autoradio ist eine Meldung zu hören, in der es heißt, dass eine gewisse Jungle Julia gestorben sei. Jungle Julia ist eine Figur aus Death Proof und wurde von Stuntman Mike getötet. - Die Personen Texas Ranger Earl McGraw und Dr. Dakota Block kommen auch in "Death Proof" vor. Der Fake-Trailer zu dem fiktiven Exploitation-Film "Machete" mit Danny Trejo in der Hauptrolle kam so gut beim Publikum an, dass er von Robert Rodriguez tatsächlich als abendfüllender Spielfilm realisiert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rose McGowan (Cherry) Freddy Rodríguez (Wray) Michael Biehn (Sheriff Hague) Jeff Fahey (J.T.) Josh Brolin (Dr. Block) Marley Shelton (Dr. Dakota Block) Bruce Willis (Lt. Muldoon) Originaltitel: Planet Terror Regie: Robert Rodriguez Drehbuch: Robert Rodriguez Kamera: Robert Rodriguez Musik: Robert Rodriguez Altersempfehlung: ab 18