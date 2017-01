Animal Planet 00:00 bis 00:50 Dokumentation Außer Kontrolle Angriff eines Marlins USA 2008 Merken Was als spannender Angel-Ausflug begann, endete in einer Katastrophe. Sportfischer Bob Schultz macht mit seinen Kindern Steven und Allison Urlaub in der Karibik. Auf einer Bootstour vor der Küste Panamas versuchen die drei einen schwarzen Marlin an den Haken zu bekommen. Die Raubfische mit dem kräftigen, lanzenförmigen Oberkiefer können 500 Kilo schwer werden. Sie sind exzellente Schwimmer und erreichen im Wasser Spitzengeschwindigkeiten von 70 km/h. In der Piñas-Bucht, etwa 55 Kilometer von der Grenze zu Kolumbien entfernt, gelingt es den dreien tatsächlich einen der Kolosse zu ködern, doch von einer Sekunde zur anderen werden die Jäger plötzlich zu Gejagten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Schultz (Himself - Fisherman) Steven Schultz (Himself - Fisherman) Allison Schultz (Herself - Fisherman) Eric Prince (Himself) Jody Schultz (Herself) Michael Skelly (Himself) John McDermott (Himself - Cow Owner) Originaltitel: Untamed and Uncut Regie: Steve Klayman Drehbuch: Maria Solis, Cindy Vandor