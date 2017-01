Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Jäger wird zum Gejagten USA 2015 Merken Auf der Suche nach dem "Ohio Grassman"werden die Monster-Jäger in dieser Folge selbst zu Gejagten: Denn ein verdächtiges Auto scheint den Männern auf Schritt und Tritt zu folgen! Bevor die Situation eskaliert, bricht das Team die Spurensuche im Perry County vorzeitig ab und versammelt sich zur Lagebesprechung im Hauptquartier. Gemeinsam mit Trapper wollen die Männer das weitere Vorgehen in der Sache planen. Doch dabei kommen schockierende Details ans Licht: Einer ihrer Trucks ist mit einem GPS-Sender verwanzt! Außerdem gibt eine mysteriöse E-Mail Rätsel auf. Sollen die Monster-Jäger in einen Hinterhalt gelockt werden? Und wenn ja, von wem? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters