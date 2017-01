Animal Planet 11:50 bis 12:35 Dokumentation Wild Frank - Abenteuer in Brasilien Making of "Wild Frank" E 2014 Merken Viele TV-Serien werden in Fernsehstudios produziert. Im Amazonas-Regenwald zu arbeiten ist eine ganz andere Sache. Umgeben von wilden Tieren, hat der Spanier in Brasilien über einen Monat lang in der Wildnis gelebt und dabei gemeinsam mit seinem treuen Freund, dem Zwergameisenbären Federico, viele spannende Abenteuer erlebt. Im Laufe der Zeit ist die ungewohnte Umgebung zu seinem zweiten Zuhause geworden. Diese Special zeigt, was sich am Set hinter den Kulissen von "Wild Frank" abgespielt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank