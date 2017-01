National Geographic People 22:05 bis 22:30 Dokumentation Traumjob Down Under Die letzten Wochen am Riff AUS 2010 Stereo 16:9 Merken Als James Cook im Jahr 1770 den Mount Tempest als erster Europäer erblickte, hielt er die Gegend für eine Halbinsel, weshalb er das entsprechende Stück Land Cape Moreton nannte. Heute ist klar: Der Mount Tempest liegt auf einer Insel und ist nichts Geringeres als die höchste Sanddüne der Welt. Sie ist 40 Kilometer lang, acht Kilometer breit und 278 Meter hoch. Ben und Breanna besuchen die Insel, die mittlerweile Moreton Island heißt, und haben jede Menge Spaß beim Sand-Surfen. Außerdem besuchen sie Lady Eliot, das südlichste Korallenriff im Great Barrier Reef. Dort treffen sie beim Tauchen nicht nur auf unglaubliche Kreaturen, sondern nehmen auch den ökologischen Zustand des Riffs in Augenschein. Danach geht's zum Fischen, wobei sie die Bekanntschaft mit riesigen Stachelmakrelen machen. Und schließlich unterstützen die beiden am Mon Repos Beach einen Ranger, der gerade dabei ist, gefährdeten Karettschildkröten zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Best Job In the World