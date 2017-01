National Geographic People 12:15 bis 12:40 Dokumentation National Geographic Fotos Künstliche Riffe USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Zu den spektakulärsten Bildern des Unterwasserfotografen David Doubilet gehören seine Aufnahmen von künstlichen Riffen. So begleitete ihn ein Dokumentarfilmteam zum Wrack der "USS Vandenberg". Vor der Küste Floridas beobachtet er, wie das 17.000 Tonnen schwere einstige Spionageschiff gesprengt wird. Zuvor hat David zwei Kameras so platziert, dass diese das Abtauchen des riesigen Kriegsschiffes festhalten können. Sein Ziel ist es, das Einströmen des Wassers und damit genau den Moment der Entstehung eines neuen künstlichen Riffs fotografisch zu dokumentieren. Ob er das entscheidende Bild bekommt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nat Geo's Most Amazing Photos