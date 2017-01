FOX 22:25 bis 23:10 Serien Hart of Dixie Shelby ist unschlagbar USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Lemon hat finanzielle Sorgen. Als Lavon davon hört, organsiert er kurzerhand eine Talentshow. Alle Einwohner von BlueBell, inklusive Lemon, könnten auf diese Weise ein bisschen Geld gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Scott Porter (George Tucker) Jaime King (Lemon Breeland) Kaitlyn Black (AnnaBeth Nass) Tim Matheson (Brick Breeland) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Tamar Laddy, Ari Posner Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman