FOX 21:00 bis 21:45 Serien Good Wife Am Steuer USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einem Fall, bei dem vor Gericht zu klären ist, wer schuld an einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto ist, treten Alicia mit Lucca sowie Diane mit Cary als auch Louis Canning gegeneinander an. Ruth und Eli umgarnen unterdessen Courtney Boalt, eine potenzielle Unterstützerin von Peters Wahlkampf. Um den Schein familiärer Harmonie zu wahren, zieht Peter wieder bei Alicia ein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Alan Cumming (Eli Gold) Cush Jumbo (Lucca Quinn) Makenzie Vega (Grace Florrick) Jeffrey Dean Morgan (Jason Crouse) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: David Dworetzky Drehbuch: Tyler Bensinger Musik: David Buckley

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 250 Min. Der Dennis Show

Show

RTL II 00:20 bis 01:15

Seit 50 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 40 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:35 bis 02:08

Seit 35 Min.