FOX 12:30 bis 13:15 Serien Nashville Der Weg ins Glück USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Während Avery sich auf die ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet, zu der er vom Gericht verdonnert wurde, erhält er überraschend eine Nachricht von Juliette: Sie ist schwanger. Von ihm! Völlig außer sich, taucht Avery wenig später beim Filmset auf - leider just in dem Moment, als Juliette eine Sexszene mit Noah dreht. Rayna, ihre Mädchen sowie ihr Zukünftiger Luke verbringen derweil einen Familientag in Iowa. Allerdings passt Deacon das gar nicht in dem Kram: Maddie ist schließlich seine Tochter! Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Dana Greenblatt Kamera: Michael Lohmann