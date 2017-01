Spiegel TV Wissen 00:10 bis 01:05 Reportage Die investigative Reportage Dubai - Im Schatten des Luxus USA, D 2011 Merken Dubai ist eine Stadt der Verschwendung und des Reichtums. Eine Stadt, in der für einigeTräume wahr werden, für andere jedoch nicht. Ausbeutung von Arbeitskräften und Menschenrechtsverletzungen stehen in Dubai auf der Tagesordnung. Eine Geschichte von einer Armee von Zwangsarbeitern, die in erbärmlichen Bedingungen im Schatten der Paläste leben, für deren Bau sie verantwortlich sind. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vanguard