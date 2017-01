Hessen 00:10 bis 00:55 Serien Die Anwälte Entmündigung D 2008 Untertitel Live TV Merken Familienvater Marco Johannsen (Oliver Bäßler) will bei Gericht aktive Sterbehilfe für seine todkranke Frau durchsetzen. Sebastian Britten (Kai Wiesinger) und Kollege Thomas Welka (Johann von Bülow) übernehmen den Fall trotz größter moralischer und juristischer Bedenken und trotz einer Menge inhaltlicher Unstimmigkeiten. Das Besondere und besonders Schreckliche: Frau Johannsen ist gegen jedes Schmerzmittel allergisch. Ihr Morphium zu geben, würde sie töten. Die Ärzte weigern sich deshalb, sie gegen ihre Schmerzen zu behandeln. Sebastian Britten prüft, ob die in Deutschland geltende Sterbehilfepraxis in diesem Fall verfassungswidrig ist. Manager Benjamin Starnsdorf (Michael Nikolaus Wenninger) will seine Mutter und Chefin des gemeinsamen Familienunternehmens Luisa (Annekathrin Bürger) entmündigen lassen - oder besser gesagt "unter Aufsicht stellen" wie es juristisch heißt. Seine Begründung: Luisa redet mit einem Engel, von dem sie sich alle wichtigen Firmenentscheidungen einflüstern lässt. Benjamin Starnsdorf glaubt an eine Geisteskrankheit seiner Mutter; diese jedoch leitet die Firma vorbildlich und weigert sich strikt, den Chefsessel zu räumen. Dilek Genc (Carolina Vera) muss all ihre juristischen und menschlichen Fähigkeiten aufbringen, um eine Lösung zu finden. Marita Blum (Julia Bremermann) vertritt Schreinermeister Schulte (Fritz Roth), der Ärger mit dem Finanzamt hat. Ihm droht durch eine unausstehliche Sachbearbeiterin der Offenbarungseid. Hinzu kommt noch eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung, da Schulte einen übergroßen Stuhl fabriziert hat, der die Frau im Amt stets an ihr großflächiges Gesäß erinnern soll. Marita Blum sieht schon alles verloren - bis ihr die rettende Idee kommt, bei der ausgerechnet der fatale Stuhl die Lösung verheißt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Wiesinger (Sebastian Britten) Julia Bremermann (Marita Blum) Johann von Bülow (Thomas Welka) Vera Baranyai (Renée) Alexander Held (Lothar Franzen) Carolina Vera-Squella (Dilek Genc) Sanna Englund (Anita Morales) Originaltitel: Die Anwälte Regie: Züli Aladag Drehbuch: Tim Krause, Marc Terjung Kamera: Stefan Ditner Musik: Dirk Leupolz