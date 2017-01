Hessen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Herborn und der hessische Westerwald D 2016 HDTV Merken Herborn und der umgebende Westerwald - das ist eine ebenso bedeutungsvolle wie geheimnisvolle Region. Herborn selbst ist kontrastreich: eine geschichtsträchtige, mittelalterliche Fachwerkstadt, in der Industriegeschichte geschrieben wurde. Mit der Hausgerätemarke "Juno" kam der größte Teil der deutschen Ofenproduktion lange Zeit aus Herborn, und in den Flugzeugen dieser Welt tun auch heute vornehmlich Küchen der Herborner Firma "Sell" ihren Dienst. Doch auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Engagierte Bürger haben Herborn mit der KulturScheune zu einer regelrechten "Kabarett-Hauptstadt" gemacht. Die junge aufstrebende Musikerin Jördis Tielsch wuchs im nahen Sinn auf und zeigt, wie inspirierend diese Region für sie ist. Ein beinahe vergessener Theatermacher - einer der größten Deutschlands, Erwin Piscator - kommt aus dem beschaulichen Ulmtal. Der Bildhauer Siegfried Fietz setzt ihm ein Denkmal. Die weithin sichtbare Burg Greifenstein mit ihrem Glockenmuseum und Dillenburg, an der Oranier-Route und an der Deutschen Fachwerkstraße gelegen, zeugen von einer langen Geschichte. Bei Breitscheid liegt das bis heute drittgrößte Höhlensystem Deutschlands - und noch immer werden weitere Gänge entdeckt. Eine geheimnisvolle Welt und eine ebenso geheimnisvolle Geschichte: So soll Driedorf einmal im wahrsten Sinne des Wortes der "Nabel der Welt" gewesen sein. Der "Geschichts-Detektiv" Manfred Fay trägt erstaunliche historische Fakten zusammen, die Herborn und den östlichen hessischen Westerwald in ein ganz neues historisches Licht tauchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Herborn und der hessische Westerwald Regie: Uli Pförtner