Niederlande 1 22:25 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd Wegtrekker/Game Over NL 2017 HDTV Merken Jetske van den Elsen gaat na de uitspraak van meester John Reid terug naar de partijen in Gorinchem en Lelystad. In Gorinchem maken de buren Jan en Patricia en Mevrouw Laponder ruzie over een schutting die mevrouw Laponder weghaalde. Volgens Jan en Patricia heeft ze dit zonder toestemming gedaan. Mr John Reid was duidelijk in zijn uitspraak. Er moest een gelijksoortige schutting terug gezet worden door mevrouw Laponder. Maar of dat is gebeurd? Jetske gaat polshoogte nemen. Daarna reist Jetske door naar de buurvouwen Conny en Tilly in Lelystad. Als echte BFF's gaan ze regelmatig op stap met de scootmobiel. Het contact is zelfs zo goed dat ze samen op vakantie gaan naar Ameland. Dat is in één klap voorbij als de klusjesman van Tilly zonder toestemming in de tuin van Conny komt. De dames maken elkaar echt het leven zuur. Ze maken ruzie over typische RR-punten: Een erfgrens, een schutting, gestolen goederen en natuurlijk een boom. Maar het grootste probleem is geluidsoverlast. De dames verwijten elkaar dat ze herrie maken. Jetske probeert de dames weer samen te brengen. Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De rijdende rechter, wordt vervolgd