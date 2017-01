ORF 1 14:05 bis 14:30 Comedyserie How I Met Your Mother Der Trauzeuge USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Barney bereitet sich auf die Hochzeit mit seiner geheimnisvollen Braut vor. Er ist nervös und kurz davor, kalte Füße zu bekommen - vor allem befürchtet er, dass die Hochzeitsfeier ein Desaster wird. Ted tut daraufhin alles, um seinen hysterischen Freund zu beruhigen. Es gelingt ihm, denn bald schwelgen sie in Erinnerungen an die äußerst turbulente Hochzeit von Punchy. Auf der Feier sorgen Marshall und Lily für ein ganz besonderes Highlight ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Chris Romanski (Punchy) Joe Nieves (Carl) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Craig Thomas, Carter Bays Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart