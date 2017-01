RTS Un 22:35 bis 00:25 Komödie Les infidèles F 2012 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Les turpitudes de l'adultère masculin en six sketches. Le Prologue. Après s'être disputé avec sa femme Stéphanie qu'il trompe sans arrêt, Greg part en virée avec son ami Fred. - La Bonne Conscience. Laurent profite d'un déplacement professionnel pour draguer d'autres femmes. Chacune de ses tentatives se solde par un cuisant échec. - Lolita. Eric, un quadragénaire, tombe brusquement amoureux d'une lycéenne, Inès. - La Question. Après un dîner, Lisa demande à son mari Olivier de lui révéler ses infidélités. - Les Infidèles anonymes. Bernard, Thibault, Simon et d'autres hommes participent à une thérapie de groupe destinée aux mâles incapables de tempérer leur appétit de conquêtes. - Las Vegas. Fred et Greg partent pour une semaine à Las Vegas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Dujardin (Fred / Olivier / François / Laurent / Jean-Michel / James) Gilles Lellouche (Greg / Nicolas / Bernard / Antoine / Christian / Eric) Géraldine Nakache (Stéphanie) Priscilla de Laforcade (Maud) Florine Delobel (Flora) Julie Nicolet (Déborah) Karine Ventalon (Valérie) Originaltitel: Les infidèles Regie: Gilles Lellouche, Michel Hazanavicius, Alexandre Courtes, Emmanuelle Bercot, Jan Kounen, Fred Cavayé Drehbuch: Gilles Lellouche, Stéphane Joly, Gilles Lellouche, Stéphane Joly, Jean Dujardin , Philippe Caverivière, Nicolas Bedos Musik: Pino D'Angiò, Evgueni Galperine

