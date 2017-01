Servus TV 09:15 bis 10:06 Musik Vivaldi Recomposed D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Vivaldis "Vier Jahreszeiten" einmal anders: Der britische Komponist Max Richter holt Antonio Vivaldis weltbekanntes Meisterwerk in die Jetztzeit und macht es neu erlebbar. Dabei zeigt Richter zugleich Respekt vor dem Original und seiner Interpretationsgeschichte, so dass sich auch Klassik-Liebhaber mit dieser Bearbeitung anfreunden können. Für diese neue audiovisuelle Aufzeichnung wurde die Partitur musikalisch vom Violin-Virtuosen Daniel Hope, dem Komponisten Max Richter (Minimoog) sowie dem Orchester l'arte del mondo umgesetzt. Die reizvolle filmische Umsetzung dieser "Vier Jahreszeiten" entstand in Koproduktion mit ServusTV im alten Funkhaus Nalepastrasse im Osten von Berlin. Der in Berlin lebende Komponist Max Richter wurde vor allem mit Filmmusik bekannt. Er schrieb unter anderem die preisgekrönte Musik für Ari Folmans Animationsfilm "Waltz with Bashir". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Daniel Hope (Violine) Originaltitel: Vivaldi Recomposed Musik: Max Richter