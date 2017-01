France 3 22:45 bis 00:45 Sonstiges En cas de malheur F 1958 Stereo 16:9 Merken Avril 1957. Yvette Maudet, une petite délinquante de 20 ans, tente avec une amie une agression contre un vieux bijoutier. Dans un moment de panique, Yvette assomme l'homme avec la manivelle du rideau de fer de la boutique. Elle s'enfuit, puis va trouver André Gobillot, un célèbre avocat. Elle lui demande d'assurer sa défense et propose de payer ses services en nature. Grâce à un faux témoignage, Gobillot fait acquitter la jeune femme qui, en guise de paiement, devient sa maîtresse. Malheureusement, leur relation éclate au grand jour. Gobillot voit alors sa situation et son mariage compromis. Yvette se retrouve elle aussi en mauvaise posture, car son amant de coeur, Mazetti, désapprouve cette liaison et refuse de voir sa protégée le quitter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Gabin (André Gobillot) Brigitte Bardot (Yvette Maudet) Edwige Feuillère (Viviane Gobillot) Franco Interlenghi (Mazetti) Julien Bertheau (le commissaire) Nicole Berger (Janine) Mathilde Casadesus (Anna) Regie: Claude Autant-Lara Drehbuch: Jean Aurenche, Pierre Bost, Claude Autant-Lara Kamera: Jacques Natteau Musik: René Cloërec

