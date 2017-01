France 2 22:55 bis 23:45 Sonstiges Cherif A la folie F 2015 16:9 HDTV Merken Convalescent, Cherif a intégré une maison de repos pour policiers. Il croise alors la route d'Elodie Mansard, une patiente soignée dans l'établissement pour des troubles psychotiques. Cette dernière assure avoir été victime de plusieurs tentatives de meurtre depuis son arrivée au centre. Personne ne la croit, sauf Kader, qui entreprend sa propre enquête en interne. Malgré les mises en garde du personnel et les doutes de ses propres collègues sur la version d'Elodie, qui semble instable, Cherif se surpasse pour découvrir la vérité et retrouver également les pans de sa mémoire perdue... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abdelhafid Metalsi (Kader Chérif) Carole Bianic (Adeline Briard) Mélèze Bouzid (Sarah Chérif) Elodie Hesme (Deborah Atlan) François Bureloup (Joël Baudemont) Greg Germain (Jean-Paul Doucet) Delphine Chanéac (Elodie Mansard) Originaltitel: Cherif Regie: Vincent Giovanni Drehbuch: Tristan Petitgirard, Pascal Perbet

