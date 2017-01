ZDF 20:15 bis 21:00 Reportage Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken 10 Prozent der Deutschen sind Vegetarier, 41 Prozent planen, weniger tierische Lebensmittel zu essen. Doch der Verzicht fällt offensichtlich schwer. Denn im Supermarkt finden sich immer mehr Fleischersatzprodukte: Grillwürste aus Soja, Steak aus Lupinen und Schnitzel aus Seitan - alles ohne Fleisch, aber mit Fleischgeschmack. Und das soll schmecken? Und ist das wirklich gesünder für Mensch und Umwelt? Lebensmittelentwickler und Branchenkenner Sebastian Lege schaut hinter die Kulissen riesiger Fabriken, bastelt Supermarkt-Produkte in seiner Werkstatt nach, lässt Otto-Normal-Verbraucher Kostproben bewerten und holt bei Experten fachmännische Urteile ein. Ganz ohne Tricks geht nichts in der Lebensmittelindustrie - auch nicht beim gesunden Essen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Lege Originaltitel: Die Tricks der Lebensmittelindustrie Regie: Thomas Lischak Kamera: Björn Schneider