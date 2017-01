ZDF 20:15 bis 21:00 Reportage Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. D 2017 2017-01-18 00:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Viele möchten sich vitaminreich, fettarm oder fleischfrei ernähren. Mit welchen Tricks sprechen Lebensmittelhersteller gesundheitsbewusste Kunden an? Der Zweiteiler klärt mit verblüffenden Tests auf. Am kommenden Dienstag geht es um „Turbo-Salami, Tütensuppe & Co“. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Lege Originaltitel: Die Tricks der Lebensmittelindustrie Regie: Thomas Lischak Kamera: Björn Schneider