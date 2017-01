France 2 22:30 bis 23:10 Krimiserie Castle Le meurtre est éternel USA 2013 16:9 HDTV Merken Alice Clark, experte en relations humaines, est retrouvée morte dans sa voiture. Castle a entendu parler de son livre sur les rituels d'accouplement dans lequel l'auteur croit que l'on peut améliorer nos relations si l'on reconnaît notre nature animale. Quant au meurtre, vu l'état de la voiture, il semblerait que le tueur cherchait quelque chose de particulier. Sur le téléphone de la victime, une alarme indique le code NF1945. Esposito découvre que l'appartement d'Alice a été fouillé et que la vidéo de surveillance de l'immeuble offre une indication partielle du suspect. Quant à Ray, il apprend que le numéro sur le portable est celui inscrit sur la queue d'un avion. Alice aurait dit au pilote de se tenir prêt à l'emmener vers une destination inconnue... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Dominic Hoffman (Andrew Spencer) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Chad Gomez Creasey, Dara Resnik Creasey Kamera: James L. Carter Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6