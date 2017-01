TV5 21:00 bis 22:33 Sonstiges Les lions sont lâchés I, F 1961 Merken Albertine, une jeune Bordelaise, quitte sa ville et son époux pour les joies de la capitale. Grâce à son amie Cécile, elle pénètre le tout Paris et devient l'objet d'une rivalité entre le docteur André Challenberg et un jeune romancier à la mode, Didier Marèze... Réalisation : Henri Verneuil (France/Italie, 1961, noir et blanc) In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jean-Claude Brialy (Didier Marèze) Claudia Cardinale (Albertine Ferran) Danielle Darrieux (Marie-Laure Robert-Guichard) Michèle Morgan (Cécile) Lino Ventura (Le docteur André Challenberg) Denise Provence (Hélène Challenberg) Louis Arbessier (Frédéric Moine) Originaltitel: Les lions sont lâchés Regie: Henri Verneuil Drehbuch: France Roche, Michel Audiard