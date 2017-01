Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Tödliches Puzzle D 1999 Merken Christian Ritter ist "Vater auf Zeit" geworden: Weil seine Schwester für "Ärzte ohne Grenzen" ein halbes Jahr in Afrika arbeitet, hat sie ihm kurzerhand ihren 15-jährigen Sohn Simon zur Betreuung übergeben. Zu diesem Zweck ist Ritter in das Haus seiner Schwester, die "Villa Chaos", umgezogen. Aber Vaterpflichten und der Beruf eines Oberarztes sind manchmal schwer zu vereinbaren. Und dann bekommt Johanna Kaminski auch noch einen Notfall 'rein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iris Böhm (Dr. Johanna Kaminski) Lucas Lerch (Simon) Elisabeth Wiedemann (Marlene Geldorf) Karsten Dörr (Dr. Max Geldorf) Michele Oliveri (Prof. Beckmann) Andreas Schwaiger (Dr. Christian Ritter) Nina Bagusat (Schwester Anna) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Rudolf Anders Kamera: Thomas Etzold Musik: Michael Witzel

