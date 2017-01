Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Männer-Rituale D 1999 Merken Warum wurde der 16-jährige Nils Kappel mitten in der Nacht von einem Auto angefahren - Unfall, versuchter Selbstmord oder vielleicht eine Mutprobe? Kommissar Walther vermutet eine Mutprobe, nach seiner Meinung wollte Nils die Aufnahmebedingungen eines obskuren "Männerbundes" erfüllen. Der Junge selbst schweigt eisern, und so hofft Christian Ritter, dass sein Neffe Simon, der ein Freund von Nils ist, etwas aus ihm herausbekommt. Simon findet kurz darauf Horror-Comics bei Nils ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas Lerch (Simon) Roland Frey (Kommissar Walther) Andreas Schwaiger (Dr. Christian Ritter) Nina Bagusat (Schwester Anna) Iris Böhm (Dr. Johanna Kaminski) Franziska Dille (Tonja) Karsten Dörr (Dr. Max Geldorf) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Rolf Barth Kamera: Thomas Etzold Musik: Michael Witzel