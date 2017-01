Anixe HD 12:00 bis 13:00 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Kreis der Erleuchteten D 1997 Merken Der kleine Denny wird aus einem Ferienlager in die Klinik gebracht, da er einen lebensbedrohlichen Asthmaanfall bekommen hat. Erst nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass Denny in das von selbst ernannten Heilern geleitete Lager geschickt wurde, um dort sein Leiden durch die Heilkraft der Sonne zu kurieren. Denny ist so sehr von dieser Sekte beeinflusst, dass er aus dem Krankenhaus verschwindet und ins Lager zurückläuft. Bald erleidet er einen nächsten Anfall ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Dr. Markus Kampmann) Oliver Wolter (Denny Hoffmann) Siegfried W. Kernen (Schweizer) Sylvia Leifheit (Melanie Kloster) Rüdiger Joswig (Herr Hoffmann) Astrid Meyer-Gossler (Clarissa Kühn) Anne von Linstow (Dr. Anne Herzog) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Lothar Bellag Drehbuch: Horst Wieschen Kamera: Mike Gast Musik: Günther Fischer