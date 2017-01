Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Queensland mit Jürgen Heinrich D Merken Der bekannte Schauspieler Jürgen Heinrich reist mit Anixe nach Queensland, der Heimat des Great Barrier Reefs. Dieses atemberaubende Korallenriff entdeckt er aus der Luft sowie hautnah im Wasser. So erschließt sich ihm die Vielfalt der Flora und Fauna dieses wundervollen Landes. In den tropischen Regionen begegnet er exotischen Reptilien und Vögeln. Zum Programm gehört selbstverständlich auch eine Streicheleinheit mit den einheimischen Kängurus und Koalas. Auf den Whitsunday Islands begibt er sich schließlich ins Paradies - hier befindet sich der weißeste Strand der Erde, der Whitehaven Beach. Nicht nur bewundern und bestaunen kann der beliebte Schauspieler diese atemberaubenden Landschaften, auch sportliche Aktivitäten laden Jürgen Heinrich dazu ein, das Land kennenzulernen - von Kayakfahren über Surfen bis zum richtigen Werfen eines Boomerangs, langweilig wird es hier nie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen