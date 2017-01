Anixe HD 12:00 bis 13:00 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Die Übermacht D 1996 Merken Der 13-jährige Micky wird mit Platzwunden, blauem Auge und geschwollenem Gesicht in das Kinderkrankenhaus eingeliefert. Kurz zuvor musste sein Schulkamerad Leon nach einem Sturz in einen Bauschacht von Dr. Kampmann ärztlich versorgt werden. Als auch noch Mickys Mutter mit blauen Flecken im Gesicht ihren Sohn besuchen kommt, scheint sein Vater als Täter überführt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Markus Kampmann) Robert Stadlober (Micky Möller) Mevlana van Vark (Leon Schumann) Ulrich Faulhaber (Herbert Möller) Karin Düwel (Rita Möller) Maria Furtwängler (Dr. Charlotte Weiß) Angelika Perdelwitz (Frau Schumann) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Lothar Bellag Drehbuch: Christoph Gottwald, Michael Fürch, Nicole Swidler Musik: Günther Fischer

