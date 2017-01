TF1 23:00 bis 23:55 Sonstiges Section de recherches (OU Esprits criminels : La Quête 1/2) Saut de l'ange F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Un homme quitte sa femme pour commencer une autre vie. Garcia est un hypocondriaque, étriqué et précautionneux. Il rêve de devenir un flambeur. Quel a été le déclic - Personne ne comprend sa décision. Lorsqu'il est retrouvé mort, la police s'interroge sur le brutal changement de vie de la victime. Sa soudaine désinhibition est-elle à l'origine du drame qui s'est joué - Garcia a-t-il fait une mauvaise rencontre dans sa course folle au succès - S'est-il mis à fréquenter les milieux criminels - Pour en savoir plus, les enquêteurs doivent avant tout réussir à comprendre ce qui a motivé son volte-face... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Cazanova) Raphaèle Bouchard (Camille Chatenet) Valérie Kaprisky (Laura Belmont) Stéphan Guérin-Tillié (Christophe Garcia) Regie: Eric Le Roux Drehbuch: Marie-Anne Le Pezennec, Marie Guilmineau