TF1 22:55 bis 23:45 Krimiserie New York Unité Spéciale Triste célébrité USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Tensley Evans, une starlette connue pour ses frasques, s'enfuit d'un centre de désintoxication et provoque un accident de voiture. Amaro arrête la jeune femme, qui lui fait des avances. Au tribunal, Tensley prétend qu'elle a pris la fuite parce que l'officier qui l'a appréhendée lui a proposé de passer la nuit avec elle. Quand elle se rend compte que la police détient la preuve qu'elle ment, elle accuse le psychiatre du centre de désintoxication d'avoir abusé d'elle. En enquêtant, Rollins et Carisi découvrent que la starlette a encore une fois raconté des histoires et qu'elle s'est elle-même rendue coupable de détournement de mineur en ayant une relation avec un garçon de 15 ans... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin 'Fin' Tutuola) Raúl Esparza (A.D.A. Rafael Barba) Peter Scanavino (Dominick 'Sonny' Carisi, Jr.) Stevie Lynn Jones (Tensley Evans) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Michael Pressman Drehbuch: Dick Wolf, Jill Abbinanti, Brianna Yellen Musik: Mike Post