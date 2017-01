NDR 23:00 bis 01:40 Show Der Talk zum Jubiläum Das Beste aus 25 Jahren M-V im NDR D Stereo HDTV Live TV Merken Am 1. Januar 1992 war der Sendestart für die NDR Programme in Mecklenburg-Vorpommern. Seinerzeit gab es noch noch Programmansager im NDR Fernsehen. Damals begrüßte Dénes Törzs die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Worten: "Auch das Beste am Norden kann immer noch ein bisschen besser werden. Darum sind wir auch ganz schön froh, dass wir mit Mecklenburg-Vorpommern einen starken Partner gefunden haben." Seit 25 Jahren gehört Mecklenburg-Vorpommern als viertes Staatsvertragsland zum NDR. Das wollen die Moderatoren Birgit Müller, sie war von Anfang an dabei und langjährige Präsentatorin vom "Nordmagazin", und Thilo Tautz, er ist aktuell der Moderator vom "Nordmagazin", gebührend feiern. Die beiden haben sich Gäste eingeladen, um noch einmal die schönsten Anekdoten, die spannendsten Geschichten und die peinlichsten Pleiten und Pannen zu hören. Und sie stellen sich natürlich auch die Frage: Was wurde eigentlich aus ...? Ja, es stimmt: "Visite" wurde im Ostseestudio Rostock erfunden. Und: die Werften! Und wie fing es eigentlich mit Störtebeker-Festspielen an? The Marching Saints aus Rostock und Eva Gasparyan aus Schwerin, Gewinnerin des Bundeswettbewerbes Jugend musiziert, umrahmen musikalisch die Sendung. Außerdem werden spektakuläre Filmszenen aus zweieinhalb Jahrzehnten Fernsehgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns gezeigt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Birgit Müller, Thilo Tautz Originaltitel: Der Talk zum Jubiläum