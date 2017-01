Avec à ses trousses une poignée de Russes fous furieux, les services secrets britanniques particulièrement remontés, un terroriste international et même sa somptueuse épouse aux jambes incroyablement longues, Charlie Mortdecai, marchand d'art et escroc occasionnel, va devoir courir vite... ou user de son charme irrésistible pour récupérer un tableau volé qui contiendrait, selon la rumeur, le code secret d'un compte bancaire perdu, rempli d'or nazi... In Google-Kalender eintragen