RTL TVI 22:00 bis 22:50 Actionserie 24: Live Another Day Ces événements se déroulent de 13h00 à 14h00 USA 2014 Stereo Merken Kate Morgan est toujours à la poursuite de Bauer, qui recherche lui-même Yates. Chloé et Bauer finissent par mettre la main sur lui, mais il est déjà mort, certainement doublé par sa propre femme, qui en a profité pour subtiliser l'appareil. Bauer revient dans le groupe des hackers et demande à leur chef, Cross, de lui fabriquer une fausse carte pour accéder à l'ambassade américaine. Mais Bauer se fait piéger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Yvonne Strahovski (Kate Morgan) Tate Donovan (Mark Boudreau) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) William Devane (President James Heller) Gbenga Akinnagbe (Erik Ritter) Giles Matthey (Jordan Reed) Originaltitel: 24: Live Another Day Regie: Adam Kane Drehbuch: Sang Kyu Kim, Patrick Somerville Musik: Sean Callery