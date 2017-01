TF1 23:00 bis 23:50 Sonstiges Les experts Poupée de chair et de sang CDN, USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Les experts poursuivent leur traque du tueur psychotique qui fabrique des miniatures de ses scènes de crime. Ils recherchent un des protégés d'Ernie Dell, un certain Trevor Dell. Mais Trevor est retrouvé mort dans son appartement. En analysant le trafic Internet de l'ordinateur de Trevor, Warrick en déduit qu'il est mort depuis douze jours. Nick, lui, découvre la cause du décès : un coup violent porté à la tête. En recoupant tous les indices, les experts parviennent à déterminer l'identité de l'assassin. C'est alors que Sara disparaît, vraisemblablement enlevée par le tueur aux miniatures. En constatant l'inquiétude de Grissom, les experts comprennent qu'il est l'amant de Sara... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Paul Guilfoyle (Jim Brass) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Sarah Goldfinger, Naren Shankar Musik: John M. Keane