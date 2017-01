TF1 23:20 bis 00:05 Sonstiges New York, section criminelle Mésalliance USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Bing et Avery Cullman vivent mariés depuis de nombreuses années. Leur couple a traversé de nombreuses épreuves mais reste pourtant soudé. Un soir, alors que son épouse participe à un gala de mode, Bing en profite pour déguster, avec quelques invités, des crus millésimés. Mais lorsque ses convives le quittent, l'homme est victime d'une crise cardiaque. Seul dans son cellier, il succombe à son malaise. Lorsqu'ils examinent le cadavre, les légistes découvrent que Bing est mort empoisonné. Goren et Eames se saisissent de l'affaire et apprennent que la victime vendait des bouteilles de vin contrefaites aux enchères. Le mobile du meurtrier apparaît désormais très clair... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Robert Goren) Kathryn Erbe (Alexandra Eames) Jay O. Sanders (Joseph Hannah) Julia Ormond (Dr. Paula Gyson) Scott Evans (Shane Berlin) Munson Hicks (Ev Dilahunt) Bryan Batt (Hutton Mays) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Rick Eid, Dick Wolf, Rene Balcer, Warren Leight, Paul Eckstein Musik: Mike Post