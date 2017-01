France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Brokenwood Les fantômes de la ligne de touche NZ 2015 Stereo 16:9 Merken L'entraîneur de l'équipe de rugby de Brokenwood, Arnie Langston, est retrouvé mort étranglé, attaché au poteau de but du terrain. Le médecin légiste, Gina, retrouve dans la gorge de la victime une culotte de femme, sur laquelle sont brodées les initiales "G.G.". Interrogée par les enquêteurs, l'ancienne femme de Langston raconte comment, il y plusieurs années, un joueur de l'équip, Robyn Carson, avait battu à mort un de ses coéquipiers. Ce drame avait profondément affecté Arnie. Parallèlement, le commissaire Shepherd et le capitaine Sims enquêtent sur la disparition inquiétante de la jeune Dinah Clark... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neill Rea (Mike Shepherd) Fern Sutherland (Kristin Sims) Pana Hema Taylor (Jared Morehu) Nic Sampson (Sam Breen) Cristina Ionda (Gina) Colin Moy (Hughes) Phil Vaughan (Arnie) Originaltitel: The Brokenwood Mysteries Regie: Mike Smith Drehbuch: Timothy Balme, Nick Ward Musik: Jay Neilson, Tami Neilson