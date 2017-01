France 3 22:25 bis 00:00 Sonstiges Le sang de la vigne Mission à Pessac F 2011 Stereo 16:9 Merken Benjamin Lebel consacre tout son temps à préparer une tournée de conférences en Chine, organisée par son amie, France Pelletier. Il est appelé d'urgence au château d'Erlange, par Jeanne Laville, la femme de Denis, son ancien assistant. Celui-ci a été agressé dans le chai, et son vin a été contaminé par une bactérie. Benjamin installe ses collaborateurs, Mathilde et Silvère, à demeure, pour soigner le vin et déterminer si la contamination est d'origine accidentelle ou criminelle. Pour Denis, il n'y a aucun doute, on veut les obliger à vendre. Benjamin va tout faire pour aider son ami et tenter de résoudre le mystère entourant le château d'Erlange... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Pierre Arditi (Benjamin Lebel) Catherine Demaiffe (Mathilde) Yoann Denaive (Silvère Dugain) Didier Sauvegrain (Ferdinand Ténotier) Alexandra London (Jeanne Laville) Frédéric Gorny (Denis Laville) Claire Nebout (France Pelletier) Regie: Aruna Villiers Drehbuch: Daniel Tonachella, Jacques Lebrima, Jean-Pierre Alaux, Noël Balen Musik: Stéphane Zidi, Laurent Sauvagnac