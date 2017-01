RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Das erste Mal Vater! D 2016 16:9 HDTV Neu Merken Rene (21) und die vier Jahre ältere Deliah kennen sich erst ein Jahr - und werden in wenigen Tagen Eltern. Das hatte Rene so nicht geplant, zumal Deliah bereits eine knapp dreijährige Tochter mit in die Beziehung bringt. Doch jetzt gibt es kein zurück mehr. In sechs Tagen ist es so weit: Renes Tochter wird per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Der 21-Jährige mag gar nicht daran denken. Normalerweise wird er schon beim kleinsten Blutstropfen ohnmächtig. Wie soll er da bei einem Kaiserschnitt seiner Liebsten zur Seite stehen? Rene denkt lieber an die Zeit danach. Sein erstes Ziel: Er möchte das komplette erste Jahr in Elternzeit gehen, um rund um die Uhr für seine kleine Familie da zu sein. Renes zweites Ziel: Mit Deliah, Stieftochter Luana und Baby Ava im Wohnmobil den Wilden Westen der USA erkunden. Sechs Wochen auf engstem Raum werden zur Härteprobe für die Familie. Daher sieht es für sein drittes Ziel eher schlecht aus: ein Heiratsantrag für Deliah am Grand Canyon. Und anschließend würde Rene auch gleich in Las Vegas heiraten, wo sie schon mal in der Nähe sind. Doch das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert und die Realität stellt sich Rene bei der Verwirklichung seiner Ziele ein ums andere Mal in den Weg. Besteht er die neuen Herausforderungen und wie wird er am Ende im Vatertest abschneiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Erste Mal Vater!