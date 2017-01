ORF 1 20:15 bis 22:10 Dokumentation Scientology - Ein Glaubensgefängnis USA 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Diese außergewöhnliche Dokumentation erzählt von der Entwicklung der Scientology-Gemeinde: von den Ideen des geistigen Vaters L. Ron Hubbard bis hin zur enormen Popularität in Hollywood und darüber hinaus. Im Mittelpunkt des Filmes steht eine Reihe von schockierenden Enthüllungen von ehemaligen Insidern und berühmten Mitgliedern. Es ist eine Geschichte über systematischen Missbrauch, Ausbeutung, Machtgier und willenlose Ergebenheit. Große Stars wie John Travolta oder Tom Cruise sind zwei der prominentesten Mitglieder der umstrittenen Scientology-Bewegung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Haggis (Himself) Jason Beghe (Himself) Spanky Taylor (Herself) David Miscavige (Himself) John Travolta (Himself) Tom Cruise (Himself) Lawrence Wright (Himself) Originaltitel: Going Clear: Scientology and the Prison of Belief Regie: Alex Gibney Drehbuch: Alex Gibney Musik: Will Bates Altersempfehlung: ab 12