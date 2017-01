ATV 22:20 bis 00:30 Drama Ausnahmesituation USA 2010 Stereo 20 40 60 80 100 Merken John Crowley ist zwar ein erfolgreicher Geschäftsmann, doch zwei seiner drei Kinder leiden an der tödlichen Erbkrankheit "Morbus Pompe", gegen die es bisher kein adäquates Mittel gibt. Im Internet stößt John auf die Veröffentlichungen des exzentrischen Wissenschaftlers Dr. Robert Stonehill, der auf der Grundlage seiner theoretischen Arbeiten ein wirksames Medikament gegen die Krankheit gefunden hat. Crowley sucht den Forscher auf, doch er weigert sich mit dem Medikament in Produktion zu gehen, da er sich nicht dem Diktat der Pharmaindustrie unterwerfen will. Erst als John den mürrischen Einzelgänger mit seiner Frau Aileen und den erkrankten Kindern bekannt macht, beginnt der harte Kern des Wissenschaftlers zu schmelzen und er gibt nach. Doch der Gesundheitszustand der Kinder wird zusehends schlechter und es fehlen noch die finanziellen Mittel?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (John Crowley) Harrison Ford (Dr. Robert Stonehill) Keri Russell (Aileen Crowley) Meredith Droeger (Megan Crowley) Diego Velazquez (Patrick Crowley) Sam M. Hall (John Crowley, Jr.) Jared Harris (Dr. Kent Webber) Originaltitel: Extraordinary Measures Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Robert Nelson Jacobs Kamera: Andrew Dunn Musik: Andrea Guerra