ATV 17:25 bis 17:55 Comedyserie Anger Management Charlie im Dienst der Wissenschaft USA 2013 Stereo Merken Jordan (Laura Bell Bundy) und Charlie (Charlie Sheen) werden von der Journalistin Vanessa (Kim Shaw) zu ihrer Sexstudie interviewt. Vanessa hegt ein besonderes Interesse am praktischen Teil der Studie und landet schon bald mit Charlie im Bett. Nach der Messmethode, die der Studie zugrunde liegt, müsste Vanessa nun in Charlie verliebt sein. Doch sie behauptet, einfach nur Sex gewollt zu haben. Damit die Studie nicht infrage gestellt wird, versucht Charlie, die Journalistin davon zu überzeugen, in ihn verliebt zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Barry Corbin (Ed) Michael Arden (Patrick) Noureen DeWulf (Lacey) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Michael Loftus Kamera: Hunt Hibler Altersempfehlung: ab 6