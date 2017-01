ATV 2 22:35 bis 00:39 Actionfilm Men of War USA 1994 20 40 60 80 100 Merken Seit Jahren versuchen geldgierige Konzerne erfolglos, Schürfrechte für die wertvollen Bodenschätze einer einsamen Südseeinsel zu erwerben. Um den Verkauf ein für alle Mal abzuwickeln, wird der Profisöldner Nick Gunar entsandt, um die Einheimischen mit härteren Methoden in das Geschäft zu zwingen. Doch vor Ort sieht er rasch ein, dass die Insel aus reiner Profitgier zerstört werden wird, wenn er den Auftrag ausführt. Kurzerhand stellt er sich auf die Seite der Inselbewohner, um ihnen im Kampf gegen die Ausbeutung ihres Landes beizustehen. Daraufhin wird Gunars Erzrivale auf den Fall angesetzt, um die aufmüpfigen Insulaner endgültig aus dem Weg zu räumen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dolph Lundgren (Nick Gunar) Charlotte Lewis (Loki) B. D. Wong (Po) Anthony John Denison (Jimmy G) Tim Guinee (Oker) Tom Wright (Jamaal) Don Harvey (Nolan) Originaltitel: Men of War Regie: Perry Lang Drehbuch: Stan Rogow, John Sayles, Perry Lang, Ethan Reiff, Cyrus Voris Kamera: Ronn Schmidt Musik: Gerald Gouriet, Paul Rabjohns Altersempfehlung: ab 16