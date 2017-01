ATV 2 20:15 bis 22:35 Filme Rocky II USA 1979 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Rocky Balboa hat bei seinem letzten Weltmeisterschaftskampf gegen Apollo Creed eine Augenverletzung davongetragen, die ihn zwingt seine Karriere zu beenden. Nachdem das gesamte Preisgeld verbraucht ist, nimmt er eine Aushilfsstelle in Mickeys Boxcenter an. Dem ehrgeizigen Champion Apollo Creed wird von Kritikern vorgeworfen, der letzte Kampf sei zu seinen Gunsten manipuliert worden. Deswegen fordert er einen Rückkampf, um seine Vormachtstellung erneut zu beweisen. Doch Rocky will davon nichts wissen. Erst als er von Apollo im Fernsehen als Feigling verhöhnt wird, nimmt das Duell der beiden Kontrahenten erneut Fahrt auf ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Burt Young (Paulie) Carl Weathers (Apollo Creed) Joe Spinell (Gazzo) Sylvia Meals (Mary Anne Creed) Al Silvani (Cutter) Stu Nahan (Announcer) Originaltitel: Rocky II Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Bill Butler Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12