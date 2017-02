Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Beseelte Natur Berggeister. Grusel auf dem Gipfel / Die Quelle. Ort des Lebens und der Fantasie / Das Kalenderblatt 01.02.1954: Junge von El Olomo entdeckt. Von Christiane Neukirch Merken Auf den Bergen wohnt die Freiheit, und in den Bergen hausen die Geister. Schon im frühen Mittelalter tauchen Berichte auf, in denen seltsame Wesen Bergarbeitern auf wundersame Weise das Leben retten oder mit ihnen reichlich Schabernack treiben. Mal sind es Hünen in Mönchskutte wie der Rübezahl aus dem Riesengebirge, mal sind es schrumplige Zwerglein, die den einsamen Wanderer in ihr Zauberreich mit ihren unermesslichen Schätzen entführen. Ein besonderer Platz für diese Fabelwesen scheint der Untersberg im Berchtesgadener Land zu sein. Ein Berg mit tausenden immer noch unerforschten Höhlen, die bis heute Stoff liefern für allerlei seltsame Phänomene: Lichterscheinungen, Zeitverschiebungen, seltsame Gestalten. Alles nur Höhenrausch? // Und plötzlich ist da Wasser: es plätschert aus einer Höhlung, es quillt aus dem Untergrund in große Lachen im Boden, es blubbert in einem Waldsumpf oder tritt kaum merklich, aber stetig unter einer Wiese aus, sammelt sich in der nächsten Niederung und wird dann ein ansehnlicher Bach ... Woher das Wasser kommt und welche Qualität es hat, hat schon lange die Phantasie der Menschen angeregt. An Quellen wurden Relikte aus der Steinzeit gefunden, Statuen von Apollo und Diana ausgegraben, todsicher auch Nixen und Nymphen gesichtet, die sofort verschwanden, als sie merkten, dass sie beobachtet wurden, und die Beobachter zum Beispiel in hässliche, graue Schmetterlinge verwandelten. Im achten Jahrhundert versuchte Papst Gregor es noch: er rief Fürsten und Volk auf, vom Brauch der Weissagung an Quellen abzulassen. Aber da Fürsten und Volk das offensichtlich nicht taten, verleibte sich das Christentum allmählich viele Quellen als Heiligtümer ein, und die Reinheit des Wassers wurde übertragen auf Maria und ihre unbefleckte Empfängnis. Eine der wichtigsten Pilgerstätten der Welt, Lourdes, ist im Kern eine Quelle. Ebenso spielt die Quelle Zamzam eine wichtige Rolle bei der Pilgerschaft von Muslimen nach Mekka, und die Quelle des Ganges ist einer der heiligsten Orte Indiens. Die Sendung erzählt Geschichten rund um Quellen, die übrigens in Wirklichkeit nur selten in ihrer natürlichen Form zu sehen sind, weil sie überbaut, abgelegen, trockengelegt, verrohrt oder vermüllt sind. In Google-Kalender eintragen

